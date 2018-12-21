Экономика
 
Последние новости
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Найдены следы самого древнего политического убийства
Медведева прокомментировала провал на чемпионате России и расплакалась
Трамп нарек себя самым эффективным борцом с Россией, Китаем и ИГ
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей
Москву осветят по-новому 
США выдвинули России очередной ультиматум
Получена фотография гигантского озера воды на Марсе
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Новости партнеров

Услуги мобильной связи в России вырастут в цене

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейшие операторы связи объявили об изменении тарифов на ряд услуг с января 2019 года. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», некоторые операторы уже сообщили абонентам об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года.

Повышение стоимости услуг связывают с выполнением обязательств по изменению в 2019 году ставки НДС в 2019 году с 18 до 20 процентов, а также с выполнением требований закона, известного как «Пакет Яровой». Представители операторов связи отмечали, что выполнение этих требований накладывает дополнительные затраты на отрасль, что в свою очередь, отражается на себестоимости услуг. При этом стоит отметить, что повышение тарифов не будет значительным.

Тарифы на услуг связи уже поднял столичный оператор МГТС. За октябрь и ноябрь 2018 года цена возросла на 50 рублей. Эти меры в компании объяснили увеличением скорости соединения на некоторых тарифах. Сотрудники провайдера не связывают изменение стоимости услуг с нововведениями в законодательстве.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. Речь идет о поправках в статью 53 федерального закона «О связи», которые подразумевают отмену платы за звонки из одного региона России в другой. В октябре сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. В Минкомсвязи также ранее высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг тарифы на сотовую связь вырастут.

Ранее, в ноябре, стало известно, что половина опрошенных операторов связи в России ожидают в 2019 году повышения тарифов в пределах 10 процентов. Об этом сообщалось в исследовании агентства TelecomDaily, данные которого приводило РИА Новости. Отмечалось, что в опросе участвовали топ-менеджеры федеральных и региональных телекоммуникационных компаний в 15 городах России.

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или СМС, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

Как показывают исследования, в настоящее время базовые российские пакетные тарифы операторов мобильной связи значительно ниже европейских и более чем в полтора раза меньше, чем на одном из самых конкурентных рынков мобильной связи — в Индонезии. Об этом говорилось в исследовании iKS-Consulting.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Вымпелком» и «МегаФон» предупредили абонентов о повышении цен
Интернет подорожает из-за многомиллионных затрат на «пакет Яровой»
Операторы связи предупредили о повышении тарифов
Другие материалы рубрики
Экономика00:0118 декабря

Поднять целину

Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
17:56Сегодня

Названа стоимость новогоднего стола для россиян

19:26Сегодня

«Победа» перевезет бесплатно Деда Мороза и Снегурочку

17:2019 декабря

Президент Казахстана наградил Усманова орденом Дружбы І степени

Экономика14:3419 декабря

Ставка на соучастие

Корпоративная благотворительность меняет подход
16:54Сегодня

В России появилась новая профессия

17:09Сегодня

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

13:0918 декабря

Глава «Открытия» решил поговорить в узком кругу

Экономика00:0113 декабря

Прорыв во все стороны

Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
15:45Сегодня

Российская экономика столкнется с новыми шоками

15:59Сегодня

«ЕвроХим» готов производить сверхчистую углекислоту для Coca-Cola

14:06Сегодня

Вокруг еще одного подчиненного российского министра разгорелся скандал

Россия
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
Песков поставил точку в вопросе частных военных компаний
Беспилотник с листовками «Слава Украине» рухнул возле наркодиспансера в Крыму
Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море
Все материалы
Мир
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Трамп нарек себя самым эффективным борцом с Россией, Китаем и ИГ
Евросоюз продлил антироссийские санкции
ООН отвергла резолюцию России по ракетному договору
Шведского дипломата выслали из России
Священников-педофилов призвали сдаваться
США выводят войска из Сирии
Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран
Все материалы
Бывший СССР
«Мало не покажется»
 
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
В Киеве задумались об объявлении войны России
Оценены перспективы членства Украины в НАТО
Белорусская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников
Гибель россиянина в украинской тюрьме посчитали убийством
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Услуги мобильной связи в России вырастут в цене
Названа стоимость новогоднего стола для россиян
«Победа» перевезет бесплатно Деда Мороза и Снегурочку
В России появилась новая профессия
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
Российская экономика столкнется с новыми шоками
Все материалы
Силовые структуры
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям
Мошенники в костюмах Винни-Пуха и Свинки Пеппы требовали деньги у россиян
Все материалы
Наука и техника
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Живая слизь решила математическую задачу на миллиарды лет
Получена фотография гигантского озера воды на Марсе
В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Китай испытал С-400
Все материалы
Спорт
«Оскар Де Ла Хойя — лжец и идиот!»
Глава UFC в ярости: легендарный боксер вздумал учить его бизнесу
Партнерский материал
Скудетто для Криштиану
Роналду на пути к новому титулу. Сможет ли «Рома» его остановить?
Медведева прокомментировала провал на чемпионате России и расплакалась
Лидер мирового биатлона отказался прощать россиянина
Медведева отказалась общаться с прессой после провала на чемпионате России
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России
Кокорину и Мамаеву поменяли статью
Все материалы
Культура
Скоро все случится
Кино новогодних каникул: «Елки» и танки, Мэри Поппинс и менты
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
iPhuck в лужу
Гипсовая эротика и искусственный интеллект в пелевинском проекте Богомолова
Солист «Руки вверх!» возглавил секту деревенских рейверов в новом клипе
Назван худший фильм года
Умерла автор пьесы «Фантазии Фарятьева»
Умер режиссер «Спокойной ночи, малыши!»
Все материалы
Интернет и СМИ
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
За мем сядешь или деньги потеряешь?
 
Названы самые популярные коты года
Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей
На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака
В WhatsApp появятся свои деньги
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy
Все материалы
Путешествия
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Очередную туристку изнасиловали в Индии
США выдвинули России очередной ультиматум
Падение самолета с миллионерами сняли изнутри
Самолет рухнул на футбольное поле в США
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Мужчина поставил деньги на победу в секс-марафоне и умер
Самый толстый человек в мире смог встать с дивана
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет
Смертельно больной пенсионер устроил распродажу билетов на свои похороны
Все материалы
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque
Mercedes-Benz открыл дилерский центр для детей
Porsche придумала систему слежения за классическими машинами
Все материалы
Дом
Танцуй отсюда
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
С какого региона
Приезжие теснят местных на рынке жилья. Какими будут новые соседи москвичей?
Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги
Рост цен на жилье сочли невозможным
Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
Центробанк озаботился ипотечным пузырем
Все материалы