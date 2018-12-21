Услуги мобильной связи в России вырастут в цене

Крупнейшие операторы связи объявили об изменении тарифов на ряд услуг с января 2019 года. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», некоторые операторы уже сообщили абонентам об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года.

Повышение стоимости услуг связывают с выполнением обязательств по изменению в 2019 году ставки НДС в 2019 году с 18 до 20 процентов, а также с выполнением требований закона, известного как «Пакет Яровой». Представители операторов связи отмечали, что выполнение этих требований накладывает дополнительные затраты на отрасль, что в свою очередь, отражается на себестоимости услуг. При этом стоит отметить, что повышение тарифов не будет значительным.

Тарифы на услуг связи уже поднял столичный оператор МГТС. За октябрь и ноябрь 2018 года цена возросла на 50 рублей. Эти меры в компании объяснили увеличением скорости соединения на некоторых тарифах. Сотрудники провайдера не связывают изменение стоимости услуг с нововведениями в законодательстве.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. Речь идет о поправках в статью 53 федерального закона «О связи», которые подразумевают отмену платы за звонки из одного региона России в другой. В октябре сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. В Минкомсвязи также ранее высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг тарифы на сотовую связь вырастут.

Ранее, в ноябре, стало известно, что половина опрошенных операторов связи в России ожидают в 2019 году повышения тарифов в пределах 10 процентов. Об этом сообщалось в исследовании агентства TelecomDaily, данные которого приводило РИА Новости. Отмечалось, что в опросе участвовали топ-менеджеры федеральных и региональных телекоммуникационных компаний в 15 городах России.

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или СМС, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

Как показывают исследования, в настоящее время базовые российские пакетные тарифы операторов мобильной связи значительно ниже европейских и более чем в полтора раза меньше, чем на одном из самых конкурентных рынков мобильной связи — в Индонезии. Об этом говорилось в исследовании iKS-Consulting.

