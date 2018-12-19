Одобрена отмена роуминга в России

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России, передает «Интерфакс».

Речь идет о поправках в статью 53 федерального закона «О связи», которые подразумевают отмену платы за звонки из одного региона России в другой. При этом планируется внедрение «единого тарифа за услуги связи» на территории всей страны.

Законопроект был внесен депутатами от фракции «Справедливой России» в 2017 году. По мнению лидера партии Сергея Миронова, плата за внутренний роуминг стала анахронизмом.

В октябре сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, заверяла, что отмена роуминга в России не приведет к повышению стоимости услуг связи.

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