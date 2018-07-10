В России отменят роуминг

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене роуминга на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Закон подразумевает отмену платы за звонки из одного региона России в другой. Он внесет изменения в статью 53 ФЗ «О связи». При этом планируется внедрение «единого тарифа за услуги связи» на территории всей страны.

Законопроект был внесен депутатами «Справедливой России» в 2017 году. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности», — сказал ранее глава партии Сергей Миронов.

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Роуминг вводился с целью компенсации убытков сотовых компаний, которые изначально использовали для связи соединение через единого общероссийского оператора, ввиду чего издержки компании увеличивались.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заверяла, что отмена роуминга в России не приведет к повышению стоимости услуг связи. Однако в преддверии отмены внутреннего роуминга многие мобильные операторы резко изменили условия и начали вводить новые линейки тарифов уже без привязки к региону.

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