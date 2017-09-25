В ФАС рассказали о сроках отмены национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что вопрос с отменой национального роуминга в России будет решен в течение девяти месяцев. Об этом по итогам совещания с Минкомсвязи и компаниями-операторами рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.

По словам представителя ФАС, диалог с операторами складывается в позитивном ключе.

Также Голомолзин отметил, что вопрос отмены национального роуминга антимонопольное ведомство уже рассматривает в рамках возбужденного дела. «Мы понимаем, что операторы будут двигаться в направлении восстановления условий конкуренции. Мы рассчитываем, что нарушение будет устранено до вынесения предписания по этому делу», — заявил замглавы ФАС.

Он напомнил, что на рассмотрение дела отводится три месяца, но при необходимости срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Глава ФАС Игорь Артемьев, в свою очередь, заявил, что цены на связь для потребителей в России после отмены внутрисетевого роуминга не вырастут. «Отмена роуминга не приведет к тому, что кому-то придется платить больше, это недопустимая вещь. Этого не будет», — заявил глава ФАС.

В то же время, по его словам, власти помогут операторам компенсировать потери, позволив расширять свой бизнес. «Мы всячески будем способствовать снятию всяких ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и, в общем, теряют, конечно, определенные ресурсы. Мы позволим им и постараемся помочь от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты и они расширили свой бизнес, чтобы они могли больше зарабатывать на обороте. И таким образом все останутся в хорошем настроении. И об этом мы, собственно, и договорились», — рассказал Артемьев.

Материалы по теме Прощание с роумингом Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений

В начале сентября сообщалось, что ФАС планирует урегулировать вопросы с внутрисетевым роумингом операторов «большой четверки» до конца 2017 года. Полная отмена роуминга, как заявлял глава ведомства Игорь Артемьев, может произойти в следующем году.

Антимонопольная служба назначила новую дату отмены платы за звонки из другого региона — 15 декабря 2017 года. Кроме того, «большую четверку» — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» — обязали ежемесячно предоставлять отчеты о ходе исполнения предупреждения ФАС.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам.