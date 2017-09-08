ФАС перенесла окончательную отмену роуминга на 2018 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует урегулировать вопросы с внутрисетевым роумингом операторов «большой четверки» до конца 2017 года. Полная же отмена роуминга, по словам главы ведомства Игоря Артемьева, может произойти в следующем году. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает «Прайм».

В том случае, если с операторами не получится договориться в ближайшие месяцы, к ним со стороны ФАС будут приняты жесткие меры. «Мы примем самые большие санкции, какие есть в нашем распоряжении», — заявил Артемьев.

По его словам, речь идет о штрафе за злоупотребление доминирующим положением, который может достигать нескольких миллиардов рублей. В настоящее время в ведомство продолжают поступать жалобы абонентов компаний мобильной связи на разницу в тарифах при перемещении внутри страны, отметил Артемьев. Недовольство выражают жители всех регионов, включая Крым и Дальний Восток, добавил чиновник.

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В конце августа стало известно, что все операторы подтвердили ФАС готовность отменить национальный роуминг. Компании направили в ведомство ходатайства о продлении срока для выполнения предписания.

Антимонопольная служба назначила новую дату отмены платы за звонки из другого региона — 15 декабря 2017 года. Кроме того, «большую четверку» — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» — обязали ежемесячно предоставлять отчеты о ходе исполнения предупреждения ФАС.

«Исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации», — говорилось в пресс-релизе ведомства.