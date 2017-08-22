В ФАС назвали новый срок отмены национального роуминга

Все операторы мобильной связи подтвердили готовность отменить национальный роуминг. Они направили в ФАС России ходатайства о продлении срока для выполнения предписания. Антимонопольная служба, проанализировав мотивированные обращения компаний, объявила новую дату отмены платы за звонки из другого региона — 15 декабря 2017 года.

«Исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении также указано, что компании из «большой четверки» — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» — должна ежемесячно предоставлять отчеты о ходе исполнения предупреждения ФАС. В июле глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что антимонопольная служба намерена добиться отмены национального роуминга в России.

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«Юридически мы должны из всех законов убрать понятие "роуминг", оставив только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит», — подчеркнул Артемьев.

Несколько дней спустя ФАС направила предупреждение операторам связи, в котором указывалось на признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушения, по мнению антимонопльщиков, выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС пришла к выводу, что цены на услуги связи в такой ситуации не должны отличаться, и потребовала, чтобы операторы устранили нарушения законодательства в течение 14 дней.

31 июля служба проинформировала о возбуждении дела в отношении операторов. Как пояснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было. «Поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении "большой четверки"», — сказал чиновник.