«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга

«Мегафон» отозвал иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В документе указано, что заявление отозвано 17 августа.

15 августа Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Мегафона» к антимонопольной службе. В названии заявления пояснялось, что предметом иска является требование признать ненормативный правовой акт недействительным, а решения и действия (бездействие) госоргана незаконными, на основании статьи 199 АПК РФ.

За день до этого оператор пообещал обратиться в арбитраж, чтобы опротестовать предписание ФАС в отношении цен на роуминг. В компании подчеркивали, что исполнить это требование невозможно. В «Мегафоне» также отмечали, что оператор уже давно предоставляет своим абонентам возможность выбора тарифных планов.

В конце июля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин рассказал о возбуждении дела в отношении «большой четверки» операторов мобильной связи — компаний «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). По его словам, причиной стали монопольно высокие цены в национальном роуминге. Позднее пресс-служба ФАС сообщила, что один из операторов — какой именно, не уточнялось — согласился исполнить требование.