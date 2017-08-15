Бизнес
 

Суд зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС

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Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Соответствующая информация во вторник, 15 августа, размещена в картотеке.

В заявлении указано, что предмет иска — требование признать ненормативный правовой акт недействительным, а решений и действий (бездействия) незаконными, на основании статьи 199 АПК РФ.

В понедельник «Мегафон» сообщил, что подаст иск в арбитражный суд, чтобы опротестовать предписание ФАС в отношении цен на роуминг. В компании подчеркивают, что исполнить это требование невозможно.

Представитель «Мегафона» отметил, что оператор уже давно предоставляет своим абонентам возможность выбора тарифных планов. Среди них есть и такие, в которых стоимость услуг мобильной связи при поездках по стране не отличается от домашнего региона. Кроме того, можно подключить опции, позволяющие оптимизировать расходы.

В конце июля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил о возбуждении дела в отношении «большой четверки» операторов мобильной связи — компаний «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). По его словам, причиной стали монопольно высокие цены в национальном роуминге.

За две недели до этого ФАС вынесла предупреждение «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и «Т2 Мобайл». Ведомство зафиксировало признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

ФАС пришла к выводу, что цены на услуги связи в такой ситуации не должны отличаться, и потребовала, чтобы операторы устранили разницу в течение 14 дней.

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