«Мегафон» поборется с ФАС в суде

Оператор мобильной связи «Мегафон» подаст 14 августа иск в арбитражный суд для того, чтобы опротестовать предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении цен на роуминг. В компании считают, что исполнить требование надзорного ведомства невозможно. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на заявление представителя оператора.

Представитель «Мегафона» отметил, что оператор уже давно предоставляет возможность выбора своим абонентам среди различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, а также различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.

31 июля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил о том, что служба возбудила дело в отношении «большой четверки» операторов мобильной связи — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). По его словам, причиной стали монопольно высокие цены в национальном роуминге.

14 июля ФАС выдала предупреждение «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и «Т2 Мобайл». Ведомство зафиксировало признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС пришла к выводу, что цены на услуги связи в такой ситуации не должны отличаться, и потребовала, чтобы операторы устранили разницу в течение 14 дней.