ФАС отказалась продлевать сроки отмены национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не обсуждает вопрос о продлении дедлайна по отмене роуминга в России для операторов «большой четверки». Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.

«Мы не обсуждаем вопрос о продлении. Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях», — сообщил он, отметив, что есть вопросы, требующие взаимодействия между Минкомсвязи и ФАС.

При этом ФАС полагает, что операторы изменят тарифы в национальном роуминге до вынесения им предписания. «По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверены, что этот вопрос будет решен без вынесения процессуального решения», — приводит слова Голомолзина ТАСС.

Представитель ведомства также сообщил, что все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга. «До 15 числа (сентября) операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов, дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой — 15 октября, 15 ноября», — сказал он.

Он также сообщил, что встреча с операторами и Минкомсвязи, вероятно, состоится на следующей неделе.

Материалы по теме Прощание с роумингом Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений

В начале сентября сообщалось, что ФАС планирует урегулировать вопросы с внутрисетевым роумингом операторов «большой четверки» до конца 2017 года. Полная же отмена роуминга, как заявлял глава ведомства Игорь Артемьев, может произойти в следующем году.

В конце августа стало известно, что все операторы подтвердили ФАС готовность отменить национальный роуминг. Компании направили в ведомство ходатайства о продлении срока для выполнения предписания.

Антимонопольная служба назначила новую дату отмены платы за звонки из другого региона — 15 декабря 2017 года. Кроме того, «большую четверку» — «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» — обязали ежемесячно предоставлять отчеты о ходе исполнения предупреждения ФАС.