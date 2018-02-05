Tele2 в пять раз снизит стоимость входящих звонков в Крыму

С 15 февраля альтернативный оператор мобильной связи Tele2 снизит стоимость услуг связи для частных и корпоративных клиентов, приезжающих в Севастополь и Крым. Стоимость всех входящих звонков снизится в пять раз и составит один рубль за минуту. Минута исходящего вызова на любые номера России, СМС и один мегабайт интернет-трафика будут стоить 3 рубля вместо прежних 5 рублей.

Кроме того, абоненты Tele2 могут бесплатно принимать входящие звонки на территории Севастополя и Крыма с помощью услуги «В Крыму как дома». Опция доступна клиентам всех тарифных планов Tele2, в том числе и бизнес-клиентам оператора. Абонентская плата составляет 6 рублей в сутки.

В настоящее время в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Между тем с прошлого года операторами совместно с антимонопольным ведомством ведется активная работа по пересмотру условий роуминговой тарификации. Так, благодаря совместным усилиям ФАС и участников рынка удалось добиться снижения межоператорских тарифов. Эти изменения позволили Tele2 пересмотреть условия тарификации в Крыму и существенно снизить цены.

В конце августа 2017 года стало известно, что все операторы подтвердили ФАС готовность отменить внутрисетевой роуминг. Позже в антимонопольном ведомстве отмечали, что планируют урегулировать вопросы с внутрисетевым роумингом операторов «большой четверки» до конца 2017 года, однако сроки неоднократно переносились.

В конце прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что 90 процентов вопросов, касающихся отмены роуминга, планируется решить в 2017 году, однако полная его отмена ожидается в 2018 году. «Что-то уйдет на первое полугодие 2018 года. Это будет, если говорить языком шахмат, эндшпиль, когда нужно доиграть уже просто технические вещи», — заявлял в интервью «России 24» руководитель антимонопольной службы.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в конце минувшего года также заявлял, что операторы мобильной связи приступили к отмене роуминга в своих тарифных планах, а все необходимые для этого технические мероприятия должны завершиться в первой половине 2018 года.

Объявленный ФАС в конце 2017 года окончательный срок отмены внутрисетевого роуминга истек 31 января 2018 года. Отчеты о выполнении предписания антимонопольной службы регулятору уже направили МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Для Tele2 срок продлен до 31 мая.

«На данный момент Tele2 уже реализовала бОльшую часть предложений регулятора по отмене внутрисетевого роуминга: около 80 процентов тарифных планов оператора не содержат роуминговых наценок. Сегодня все клиенты Tele2 в поездках по стране пользуются мобильным интернетом по ценам домашнего региона. А трафик популярных соцсетей и мессенджеров вообще бесплатен», — заявили в компании.

В настоящее время в ряде регионов, включая Москву, на «тяжелых» пакетных тарифах исходящие голосовые вызовы на телефоны других операторов связи тарифицируются как в домашнем регионе. На всех других тарифах абонентам Tele2 доступна опция, позволяющая обнулить все входящие звонки и минимизировать разницу в стоимости исходящих вызовов при перемещении между регионами.

Tele2 планирует в первой половине 2018 года завершить все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга. Для этого, как сообщили в компании, будет отменен принцип оказания услуг в гостевом регионе.