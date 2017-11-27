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Tele2 раскрыла абонентскую базу

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В третьем квартале 2017 года абонентская база «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) превысила 40,3 миллиона абонентов. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Сергей Эмдин.

Cо второго квартала 2016 года, когда компания в последний раз озвучивала показатели, ее абонентская база выросла на 1,4 миллиона.

«За этот период мы обеспечили здоровый прирост абонентской базы, но это произошло не за счет демпинга и нашей старой стратегии жесткого голосового дискаунтера, а в основном за счет прироста пользователей мобильного интернета. Мы видим опережающий рост ARPU (средний счет абонента) и рентабельности компании», — заявил Сергей Эмдин.

Также он сообщил, что, начиная с мая-июня 2016 года «выручка растет двузначными темпами в процентах». «В этом году мы начали расти и по EBITDA. В прошлом году бизнес во многом развивался интенсивно за счет запуска сетей 3G и 4G в регионах, где мы до сих пор оказывали только услуги 2G, привлечения новых клиентов. Выручка росла, но EBITDA — нет. Это самый главный показатель — он определяет и денежный поток, и уровень долга, а также соотношение долга к EBITDA», — рассказал Сергей Эмдин.

По его словам, за девять месяцев 2017 года EBITDA вырос на 82 процента по отношению к тому же периоду в 2016 году. Маржа по этому показателю составляла 25,1 процента. «Если в прошлом году соотношение долга к EBITDA было больше 7, то в этот момент оно ниже 4. Мы считаем, это уже здоровый уровень, который никого не должен пугать. Можем сказать, что наиболее сложный период компания прошла, будем с уверенностью развиваться дальше», — подчеркнул собеседник агентства.

Глава «Т2 РТК Холдинг» также рассказал, что в конце 2016 года компания приняла новую пятилетнюю стратегию. «Мы больше не будем жестким голосовым дискаунтером, но будем по-прежнему обеспечивать клиентов самыми выгодными предложениями. Мы не хотим предлагать клиентам только телеком-услуги — это должна быть целая экосистема различных предложений, партнерских сервисов, которые находятся на стыке с телекомом, поскольку клиентам это удобно. Мы запустили новую коммуникационную платформу, вывели тарифную линейку», — отметил он. Все это позволило создать интерес к компании, продуктам, подстегнуло рост абонентской базы, переходы по MNP (смена оператора сотовой связи). Внутри базы оператора, по его словам, также происходила миграция со старых на новые тарифные планы. «За этот год структура базы очень сильно поменялась, и это является главным достижением 2017 года», — резюмировал Сергей Эмдин.

Холдинг был образован в 2014 году в результате объединения «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома». Госоператору принадлежит 45 процентов компании, остальное — у Tele2 Russia Holding AB, которая, в свою очередь, принадлежит ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банку «Россия» Юрия Ковальчука (10%). Оператор оказывает услуги сотовой связи в 65 регионах России, в том числе с осени 2015 года в Москве и Подмосковье. По итогам второго квартала 2017 года занимал 16% российского рынка сотовой связи по количеству абонентов, по оценке AC&M.

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