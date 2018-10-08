Названы негативные последствия отмены роуминга

Региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября. В обсуждении участвовали представители «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) и региональные «Мотив» и «Таттелеком». По итогам заседания планируют принять решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга.

По мнению «Мотива», который работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО, «операторы однозначно будут терять в деньгах». Также на совещании высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать и виртуальные операторы.

В «Ростелекоме» отметили, что последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка «не будут серьезно отличаться».

В июле депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене роуминга на территории России, он подразумевает отмену платы за звонки из одного региона страны в другой.

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