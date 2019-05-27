В России отменили роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства на встрече с вице-премьерами.

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Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории страны. Премьер отметил, фактически операторы сотовой связи уже перешли на новые стандарты. «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — отметил он.

В конце апреля сообщалось, что национальный роуминг будет отменен и в Крыму. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что его ведомству удалось убедить действующих в регионе операторов связи в необходимости такого шага.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.

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