В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения

Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей. Соответствующее заявление он сделал во время интервью с белорусскими негосударственными СМИ, полный текст которого публикует Tut.by.

«Не сказал бы, что люди так уж переживают по поводу того, какие будут приняты в ближайшее время документы более глубокой экономической интеграции между Белоруссией и Россией», — сказал Макей. По его словам, население страны в большей степени беспокоят вопросы трудоустройства и оплаты труда.

При этом он признал, что «определенные круги» Белоруссии действительно обеспокоены вопросом интеграции, однако проект документа для их успокоения публиковаться не будет. Министр объяснил это нецелесообразностью данного шага, призвав всех обеспокоенных дождаться декабря, когда будут приняты конкретные решения.

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1 октября Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.

16 сентября появилась информация о том, что Россия и Белоруссия намерены создать единый налоговый и гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Ранее премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — договорились о сроках подготовки дорожных карт для процесса интеграции государств. Все необходимые документы главы правительств запланировали подготовить к началу декабря.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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