Белоруссия и Россия проверят небо над Прибалтикой

Россия и Белоруссия проведут совместный наблюдательный полет над территорией Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на сообщение Министерства обороны Белоруссии.

В сообщении отмечается, что полет будет проводиться на протяжении пяти дней — с 28 октября по 1 ноября. Действия российско-белорусской наблюдательной группы регламентируются Договором по открытому небу. Цели полета не уточняются, однако известно, что он будет осуществлен на российском самолете Ан-30Б.

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Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. 27 октября стало известно, что США намерены выйти из этого соглашения. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Однако противники договора в администрации президента Дональда Трампа считают, что он позволяет России собирать разведданные в США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков. До этого в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода.

1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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