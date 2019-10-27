США захотели выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому США намерены выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на два источника в администрации президента сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Однако противники договора в администрации Трампа считают, что он позволяет России собирать разведданные в США.

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Также источники газеты отмечают, что 20 сентября Россия помешала наблюдательным полетам США и Канады в европейской части страны, хотя эти полеты были предусмотрены договором. Белый дом отказался от комментариев.

8 октября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что официальных заявлений США о выходе из ДОН не поступало.

До этого американский конгрессмен Элиот Энгель сообщил, что Белый дом рассматривает возможность выхода из ДОН. По его словам, такие действия Вашингтона принесут пользу только России.

В августе 2018 года уже появлялись данные о заморозке ДОН. Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором значился соответствующий пункт. Позже в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон намерен и далее выполнять соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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