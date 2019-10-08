Трампа уличили в желании разорвать еще один международный договор

Белый дом рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. Об этом на своем сайте сообщил член Демократической партии, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель.

Материалы по теме Еще полетаем Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики

По его словам, договор обеспечил важную военную прозрачность для 34 подписавших его стран, и выход Вашингтона из него принесет пользу только России. Также этим шагом будет нанесен ущерб интересам национальной безопасности союзников США, с которыми Белый дом не проводил консультации по данному вопросу.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором, среди прочего, значится пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока последняя, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позже в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



