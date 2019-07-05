Над Россией пролетел самолет ВВС США

Самолет OC-135B ВВС США в пятницу, 5 июля, совершил наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН».

По данным агентства, американский самолет вылетел с подмосковного аэродрома Кубинка и пролетел над Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областями. Отмечается, что полет продолжался более четырех с половиной часов.

Подобные инспекционные вылеты совершаются в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН), отмечает «Интерфакс-АВН». Предыдущий полет OC-135B провел накануне, 4 июля. Его маршрут прошел над Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областями, а также над некоторыми районами Поволжья.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором, среди прочего, есть пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позже в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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