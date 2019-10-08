Россия отреагировала на желание США разорвать еще один договор

Официальных заявлений США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) не поступало. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, ведомство не комментирует отдельные высказывания американских депутатов, которые они «периодически допускают».

В то же время Москва считает соглашение важным для обеспечения европейской безопасности, указала дипломат. Россия «привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость» для его сохранения, добавила Захарова.

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Ранее американский конгрессмен Элиот Энгель сообщил, что Белый дом рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. По его словам, такие действия Вашингтона принесут пользу только России.

В августе 2018 года уже появлялись данные о заморозке ДОН. Тогда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором значился соответствующий пункт. Позже в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон намерен и далее выполнять соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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