Американский «Летающий штаб» заметили у границ России

Американский самолет дальнего боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars совершил продолжительный полет рядом с границами России. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.

Самолет вылетел с авиабазы, расположенной в Германии, и несколько часов находился над международными водами Балтики.

Это воздушное судно называют «летающим штабом» из-за его многофункциональности. Оно предназначено как для отслеживания и категоризации военных целей в радиусе 200 километров, так и для управления войсками.

В конце сентября у берегов Крыма и Калининградской области заметили американские военные самолеты: они также провели возле российских границ многочасовые разведывательные полеты.

По данным газеты «Красная звезда», всего за прошедшую неделю у границ России засекли 42 иностранных летательных аппарата, ведущих разведку.

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