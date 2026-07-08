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03:40, 8 июля 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос об Иране в беседе Путина и Трампа

Песков: Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей беседы с американским лидером Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по ядерным материалам Ирана. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, какие-то новые элементы не затрагивали», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 4 июля. Президент России рассказал американскому коллеге о реальной картине на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в контексте взятия под контроль Константиновки.

Как позднее подчеркивал замглавы МИД России Сергей Рябков, Трамп с уважением отреагировал на идею Путина оказать содействие, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Ирана.

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