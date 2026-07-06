Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 6 июля 2026Мир

Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

Рябков: Трамп с уважением отреагировал на идею Путина по Ирану
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп с уважением отреагировал на идею российского лидера Владимира Путина оказать содействие, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Уважительная и заинтересованная реакция. Как они отреагируют в практическом плане — вопрос отдельный. Мы и раньше имели ситуации, когда декларируется одно, делается нечто иное. И в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, он один из главных в наших взаимоотношениях с США на сегодня», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что диалог США и России продолжается ежедневно на самых различных уровнях.

Ранее Рябков заявил, что США занимают отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Однако он указал, что противники мирного урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться такой позицией Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от предложений американской стороны по окончанию кризиса на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

    В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Некоторые бриллианты подорожали

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok