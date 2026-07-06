Рябков: Трамп с уважением отреагировал на идею Путина по Ирану

Президент США Дональд Трамп с уважением отреагировал на идею российского лидера Владимира Путина оказать содействие, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Уважительная и заинтересованная реакция. Как они отреагируют в практическом плане — вопрос отдельный. Мы и раньше имели ситуации, когда декларируется одно, делается нечто иное. И в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, он один из главных в наших взаимоотношениях с США на сегодня», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что диалог США и России продолжается ежедневно на самых различных уровнях.

Ранее Рябков заявил, что США занимают отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Однако он указал, что противники мирного урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться такой позицией Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от предложений американской стороны по окончанию кризиса на Украине.