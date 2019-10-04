Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.

«За один месяц охраны воздушного пространства Балтики военно-воздушные силы совершили 109 вылетов общей продолжительностью в 191 час. Наши F16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов. Вчера наши пилоты засекли Cу-34 и Су-24», — сказано в сообщении ведомства.

На опубликованных черно-белых фотографиях российский самолет виден в перекрестии тепловизора. С какой целью отслеживался его полет, не сообщается.

Воздушное пространство Прибалтики самолеты НАТО патрулируют с 2004 года — этот шаг понадобилось сделать после вступления стран Балтии в Североатлантический альянс, так как у них нет собственных самолетов, подходящих для воздушного патрулирования.

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