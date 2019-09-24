Эстония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространства

Посол России в Эстонии Александр Петров получил ноту протеста от местного министерства иностранных дел за нарушение воздушного пространства российским Су-34. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до вызова дипломата в эстонский МИД Генштаб Сил обороны этой страны заявил о якобы состоявшемся нарушении 23 сентября. По его данным, Су-34 находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты с выключенным транспондером и без какого-либо контакта с диспетчерами.

В свою очередь Министерство обороны России опровергло все обвинения в нарушении самолетом ВКС России границ Эстонии.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru