Российский самолет полетал над стратегическими объектами в США

Самолет ВКС России Ту-214ОН совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами на территории США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полет прошел в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН). Российский самолет вылетел с авиабазы Роузкранс в штате Миссури и пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.

В течение примерно шести часов Ту-214ОН успел понаблюдать за целым рядом стратегических объектов. В их числе хранилище ядерных боеголовок ВВС США на авиабазе Киртлэнд, Лос-Аламосская национальная лаборатория, где разрабатывается ядерное оружие, и хранилище химического оружия возле города Пуэбло в штате Колорадо.

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В рамках того же договора российский Ту-154М ЛК-1 пролетел над штатами Калифорния и Невада в конце марта. До этого, в конце февраля и начале марта, Boeing OC-135B ВВС США провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Такие полеты не проводились с ноября 2017 года. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, перерыв длился так долго из-за напряженности в российско-американских отношениях.

Ту-214 «Открытое небо» — самолет авиационного наблюдения, разработанный на основе пассажирского лайнера специально для выполнения заданий в рамках ДОН.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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