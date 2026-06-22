МОК лишил медали Олимпиады переехавшую в Турцию российскую бегунью

МОК лишил медали Олимпиады-2012 сменившую гражданство на турецкое бегунью Гулиеву

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил перераспределение медалей в женском беге на 800 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Сменившая спортивное гражданство с российского на турецкое легкоатлетка Екатерина Гулиева лишилась серебряной медали из-за допинг-нарушения. Вместо нее награду получит кенийка Памела Джелимо, а бронзовую — американка Алисия Монтано.

Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2024 года. Она была дисквалифицирована на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Срок отстранения Гулиевой завершился 27 марта 2026 года. Были аннулированы все результаты спортсменки, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, включая второе место на Олимпийских играх 2012 года на дистанции 800 метров.

В 2019 году россиянка вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева. В 2021-м она получила право выступать за сборную Турции. Ей удалось завоевать золото на дистанции 800 метров на Средиземноморских играх.