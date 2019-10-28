Белоруссия усилит войска на границе с Литвой из-за танков США

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — пояснил он.

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Также министр рассказал, что будут приняты меры по усилению государственной границы и увеличена численность воинского контингента на литовском направлении. Кроме того, МИД Белоруссии принимает ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

«Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — подчеркнул Равков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на размещение американских танков в Литве. При этом он подчеркнул, что, несмотря на необходимость обеспечить безопасность республики, белорусы не будут при этом «бряцать оружием».

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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