Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве

Секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась провел встречу с временным поверенным в делах США в Белоруссии Дженифер Мур, в ходе которой стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на госсекретариат Совбеза.

Как отмечается, встреча состоялась по инициативе американской стороны. Мур разъяснила Засю планы и цели операции «Атлантическая решимость», в рамках которой в расположенном на границе с Белоруссией литовском полигоне были размещены американские войска. Также она представила план учений «Защитник Европы — 2020» — Мур рассказала о численности готовящихся принять участие в маневрах сил и сроки их возвращения из региона.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы белорусско-американского взаимодействия, обменялись мнениями об укреплении мер доверия и безопасности и обсудили ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

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28 октября стало известно, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Кроме того, министерство иностранных дел страны примет ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны страны Андрея Равкова, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве. При этом он подчеркнул, что, несмотря на необходимость обеспечить безопасность республики, белорусы не будут при этом «бряцать оружием».

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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