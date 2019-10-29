Литва объяснила присутствие американских войск защитой от вторжения

Дислоцируемые в Литве американские военные необходимы для защиты жителей страны, а не запугивания Белоруссии. Об этом в эфире местной радиостанции Ziniu radijas заявил президент страны Гитанас Науседа.

По его словам, размещение военных и техники НАТО на территории Литвы объясняется желанием властей защитить граждан от «вероятных интервенций», чтобы они могли чувствовать себя безопасно и увеличивать благосостояние. «Это единственная цель оборонной политики Литвы», — заверил Науседа.

«Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — добавил министр обороны страны.

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28 октября стало известно, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Кроме того, министерство иностранных дел страны примет ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны страны Андрея Равкова, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве. При этом он подчеркнул, что, несмотря на необходимость обеспечить безопасность республики, белорусы не будут при этом «бряцать оружием».

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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