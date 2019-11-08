В Эстонии отреагировали на слова Макрона о смерти мозга НАТО

Министр обороны Эстонии Юри Луйк назвал гиперболой высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство ERR.

По словам главы эстонского военного ведомства, таким образом Макрон привлек внимание к идее создания стратегической автономии Европы от США.

«Это была давняя политика Франции, еще со времен президента [Шарля] де Голля, и президент Макрон очень энергично занимается этим вопросом», — подчеркнул Луйк.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также не согласился с заявлениями французского лидера о кризисе в НАТО и сказал, что трансатлантическое единство нельзя заменить сотрудничеством одних лишь стран ЕС. По мнению Столтенберга, «любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу».

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга»: действия союзников не согласовываются, США все больше отворачиваются от остальных стран-членов блока, поэтому европейским государствам стоит задуматься о том, что они представляют собой отдельную геополитическую силу.

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