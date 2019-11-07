В НАТО ответили на слова о «смерти мозга» НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтерберг не согласился с заявлениями французского президента Эммануэля Макрона о кризисе в НАТО и сказал, что трансатлантическое единство нельзя заменить сотрудничеством одних лишь стран ЕС. Он заявил об этом на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель конференции в Берлине, передает РИА Новости.

По мнению Столтенберга, «любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу».

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Он также считает, что, вопреки словам лидера Франции, НАТО остается мощным и динамично развивающимся союзом. «Мы реализовали самое крупное со времен холодной войны усиление нашей коллективной обороны. Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе», — приводит агентство его слова.

Как сообщает Reuters, в этом со Столтенбергом согласна и Ангела Меркель.

Ранее 7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга»: действия союзников не согласовываются, США все больше отворачиваются от остальных стран-членов блока, поэтому европейским государствам стоит задуматься о том, что они представляют собой отдельную геополитическую силу.

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