Захарова согласилась с Макроном по поводу «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посчитала золотыми словами заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО», — охарактеризовала Захарова высказывание французского лидера.

Представитель МИД также обратила внимание на слова Макрона о том, что Европе необходимо думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Она задалась вопросом о том, как Европа может контролировать свою судьбу, и отметила, что Евросоюз сейчас находится в кризисе идентичности и развития.

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По мнению Захаровой, к этому привели процессы, запущенные «пунктами Вудро Вильсона» — американским проектом мирного договора, заканчивающего Первую мировую войну, — и способствовавшие объединению европейских стран, которые всю историю враждовали между собой.

Ранее 7 ноября Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга»: действия союзников не согласовываются, США все больше отворачиваются от остальных стран-членов блока, поэтому европейским государствам стоит задуматься о том, что они представляют собой отдельную геополитическую силу.

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