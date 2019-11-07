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В России отреагировали на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Дмитрий Новиков

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО объективными и призвал придать им большое значение. Такое мнение он высказал в четверг, 7 ноября, в беседе с RT.

«Эти слова символизируют начало признания в реальной европейской политике тех обстоятельств, которые сложились уже некоторое время назад. НАТО никогда не могла гарантировать полную безопасность Европы», — пояснил Новиков.

Кроме того, он назвал альянс инструментом подчинения европейской политики американским властям. По словам депутата, президент США Дональд Трамп требует от стран Европы «признания своей вассальной воли» и повышения вложений в бюджет НАТО.

Ранее 7 ноября Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». Так он прокомментировал отношения между Турцией и США. По мнению французского лидера, Америка все больше отворачивается от европейских стран. Также Макрон сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

В октябре президент Франции заявил, что операция Турции в Сирии является грубой ошибкой НАТО. По его словам, это поставило под вопрос функционирование альянса.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции в Сирии, ее целью Анкара называла борьбу с курдами и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Спустя неделю США и Турция договорились временно прекратить огонь, чтобы курды смогли покинуть территории на границе с Турцией. 22 октября операция была завершена после того, как президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию и решили начать совместное патрулирование на севере Сирии. На следующий день Соединенные Штаты объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности на границе с Турцией завершен.

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