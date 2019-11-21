Россия отреагировала на эстонский «угар»

Посольство России в Эстонии ответило на заявления местных политиков о российской угрозе. Соответствующий пост появился в Facebook.

Дипломатическое представительство процитировало президента России Владимира Путина, который 20 ноября выступил на форуме «Россия зовет!» Тогда он заявил, что «российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией». В посольстве добавили, что надеются, что «это станет столь же очевидным для тех в Эстонии, кто, пребывая в перманентном антироссийском угаре, не устает говорить об обратном».

20 ноября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что отношения прибалтийских республик с Россией всегда будут сложными и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной вариант для обеспечения собственной безопасности. Он считает, что Россия всегда была угрозой для Таллина.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru