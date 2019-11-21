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Эстония посчитала Россию самым трудным партнером

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Керcти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия является самым трудным партнером, однако диалог надо вести даже с ней. Об этом она сказала в интервью изданию EurActiv, запись которого доступна на YouTube.

По словам Кальюлайд, Москва не выполняет взятые на себя международные обязательства. Проанализировав эту ситуацию, говорит она, в НАТО пришли к выводу, что со стороны России сохраняются значительные риски. В качестве еще одной причины для беспокойства Кальюлайд назвала присутствие российских военных на границе с Эстонией, сравнив их количество с тем, что принимали участие в масштабных учениях «Запад-2009». В связи со всем этим, по ее словам, «если что-то пойдет не так», время НАТО на ответную реакцию будет ограниченным.

При этом президент Эстонии считает, что со стороны России нет непосредственной угрозы, потому что «НАТО на 100 процентов сможет защитить своих союзников». Говоря о диалоге с Москвой, Кальюлайд отметила, что не получала приглашения принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. В то же время она напомнила, что в 2020 году Эстония ожидает визит российского президента Владимира Путина.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что отношения Прибалтийских республик с Россией всегда будут сложными и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной вариант для обеспечения собственной безопасности. По словам министра, надежды на защиту стран Балтии со стороны НАТО, ЕС и США слабеют. Хельме отметил, что будущее Североатлантического альянса неизвестно, поэтому Прибалтийские республики должны установить партнерские отношения «с определенными государствами» альянса для сохранения сил обороны.

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