Кремль ответил на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Кремль не согласен с требованием Эстонии вернуть «аннексированные Россией территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие требования в Кремле считают неприемлемыми и не могут с ними согласиться.

О том, что Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории заявил ранее член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. Таким образом он ответил на высказывание директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Материалы по теме Балтийский тупик Европейские рельсы не дошли до Прибалтики. Помешали офшоры и болота

Заявление Пыллуааса ранее прокомментировали в Госдуме. Член комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что никакой аннексии со стороны Москвы не было, и Эстония должна выстраивать конструктивные отношения с Россией. По его мнению, это будет выгоднее и для самого Таллина.

Тартуский договор был заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того, как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против этого, по их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!