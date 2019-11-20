В Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»

Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Так политик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора. Соответствующее заявление дипломат сделала в беседе с РИА Новости. Беляев отметил, что при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя странами Таллин ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии российской стороне.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас.

По словам политика, для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин требует признания со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Но после того, как страна вошла в состав СССР в 1940 году, указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году линию эстонско-российской границы согласовали после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс согласования границы остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и России, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде, утверждая, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

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