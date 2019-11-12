Евросоюз захотел научиться воевать без НАТО

Евросоюз должен быть готов проводить военные миссии без НАТО и США. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз всегда стремится к проведению военных операций с участием партнеров, однако в случае необходимости «он должен быть готов проводить военные миссии самостоятельно». При этом, по мнению Могерини, партнерские отношения между европейским объединением и НАТО никогда еще не были такими крепкими как в настоящее время.

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Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

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