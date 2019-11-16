В США ответили на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и потере координации в альянсе не является чем-то новым и необычным, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, у союзников по блоку и раньше возникали разногласия. «Нации, которые входят в НАТО, имеют разные интересы, (бывают) разные времена <...> Такого никогда не было, чтобы внутри альянса были идеальные отношения», — пояснил Помпео.

При этом американский госсекретарь отметил, что главным остается взаимодействие между всеми странами НАТО на таком уровне, чтобы альянс оставался успешным,

Ранее в ноябре Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь.

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