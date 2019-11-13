Во Франции пояснили слова о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, когда говорил о «смерти мозга» НАТО. Об этом заявила на выступлении во французском Сенате министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС.

«Когда президент республики говорил о "смерти мозга" НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — цитирует агентство ее слова.

Парли отметила, что НАТО остается крепким инструментом сотрудничества, но это не должно быть причиной для игнорирования существующих проблем. Она считает, что есть повод для сомнений в гарантиях безопасности США, а также — что есть вопросы по поводу солидарности всех союзников по блоку, в частности — «когда Турция атакует тех, кто борется с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России организация».

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Слова французского лидера министр объяснила его желанием «подать сигнал тревоги». «НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но она должна адаптироваться», — заявила Парли.

Ранее в ноябре Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь.

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