Кремль отказался ставить диагноз НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 ноября.

«Живо НАТО или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать. Мы не патологоанатомы!» — сказал Песков.

В то же время он отметил, что сегодня альянс является инструментом агрессии и конфронтации. По его словам, несмотря на это, Москва всегда открыта к диалогу.

7 ноября Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». Он раскритиковал международную организацию за несогласованность действий, а также за отказ США поддерживать членов блока.

С критикой президента Франции согласилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что его слова четко характеризуют НАТО сегодня.

В Госдуме также поддержали заявление Макрона.

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