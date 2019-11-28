Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать. Об этом сообщает Reuters.

Макрон заявил, что предложение России является базой для дальнейших дискуссий, однако он его не принимал. По словам французского лидера, его заявление о том, что НАТО переживает смерть мозга, стало «полезным сигналом к пробуждению». Он добавил, что выступает за новые соглашения с Россией в сфере безопасности.

25 сентября стало известно, что Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании главы государства упоминалось о намерении России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе. По его словам, эта идея выглядит нереальной, так как Россия уже разместила ракету SSC-8 (так в альянсе называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М»). «Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность», — отметили в НАТО.

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