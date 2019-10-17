Турция придумала ответ на американские санкции

Турция рассматривает варианты для ответа на американские санкции. Об этом газете «Известия» рассказали в парламенте республики.

В частности, депутат Озтюрк Йылмаз указал, что одним из шагов Анкары станет требование сократить американское присутствие на военной базе «Инджирлик». Этот объект расположен всего в 130 километрах от границы Турции с Сирией, а также является единственной базой на Ближнем Востоке, на которой размещается американское ядерное оружие.

По мнению законотворца, такое ограничение станет «эффектным уколом» в адрес Вашингтона, при этом оно не способно подорвать отношения двух стран.

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О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно ранее 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня. В частности, США намерены повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, а в будущем ограничительные меры могут коснуться финансового сектора и выдачи виз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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