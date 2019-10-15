Турция не испугалась санкций США

Турция не собирается останавливать военную операцию в Сирии, невзирая на санкции США. Об этом заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает РИА Новости.

«Ни за что», — ответил он на вопрос журналиста о возможном прекращении операции. Шентоп подчеркнул, что Анкара считает курдские формирования террористическими организациями и ставит целью их полную ликвидацию.

Американские санкции, по его словам, не стали для Турции неожиданностью. «Они думают, что они могут управлять международной политикой введением санкций, но они неправы. Санкции — это не путь достижения результата в международной политике, исходя из общемирового опыта. На самом деле санкции усиливают страны, на которые они налагаются, и Турция не будет исключением», — сказал политик.

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О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно ранее 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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