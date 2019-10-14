Трамп раскрыл детали санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter официальное заявление об ограничительных мерах против Турции в связи с военной операцией в Сирии.

Как сказано в документе, американский лидер скоро подпишет указ о введении широких санкций против Анкары. Санкции затронут турецких чиновников. Также США намерены повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов.

В заявлении указано, что Вашингтон приостановит переговоры о торговом соглашении с Турцией. В будущем ограничительные меры могут коснуться финансового сектора и выдачи виз.

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13 октября Трамп сообщил, что вместе с Конгрессом работает над введением санкций против Турции. По его словам, Анкару ждут «мощные» ограничительные меры. Также Минфин США пригрозил «сокрушить турецкую экономику» из-за проведения военной операции.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований и боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Из-за военных действий Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии. Германия и Франция уже заявили, что прекращают поставки вооружения Анкаре.

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