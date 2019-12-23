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Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО

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Погрузка ЗРК С-400 для доставки в Турцию

Санкции против Турции из-за покупки российских С-400, одобренные американским Конгрессом, поспособствуют сближению Анкары с Москвой и нанесут ущерб национальным интересам США. Об этом говорится в письме Госдепартамента сенаторам комитета по иностранным делам, пишет The Daily Beast.

В частности, дипломаты назвали избыточными положения билля, согласно которым власти обязаны уведомлять Конгресс о любых поставках оружия или военных технологий Турции за 30 дней до передачи. По их мнению, последствием таких положений может стать прекращение торговли Турции и США в военной сфере. «Законопроект соответствует интересам зарубежных производителей оружия, а не американских», — отмечается в письме Госдепа.

В нем также говорится, что запрет на финансовую помощь Турции нанесет ущерб мировой финансовой и экономической системе. Сотрудники американского внешнеполитического ведомства призвали сенаторов убрать два раздела законопроекта, которые касаются ограничений на передачу оружия Анкаре и поставку ей истребителей F-16. По их данным, поставка российских систем С-400 не несет в себе никаких технологических угроз американским истребителям.

О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и несколько чиновников высшего уровня. В частности, США намерены повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, а в будущем ограничительные меры могут коснуться финансового сектора и выдачи виз.

Также комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции из-за покупки систем С-400 у России. Инициатива предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника Генштаба Турции. Кроме того, предлагается ввести ограничения в отношении стран, поставляющих оружие турецкой армии для военных операций в Сирии.

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