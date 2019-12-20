Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции США

Турция готова ответить США зеркальными санкциями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anandolu.

«Теперь в сенате Конгресса США, не стыдясь, пытаются угрожать Турции новыми санкциями в связи с "Турецким потоком". Анкара ответит США зеркальными санкциями», — пообещал турецкий лидер. Он добавил, что его страна не племенное государство.

Ранее Эрдоган угрожал, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных. На ней хранится около полусотни американских ядерных бомб B61.

О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня. В частности, США намерены повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, а в будущем ограничительные меры могут коснуться финансового сектора и выдачи виз.

Также комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции из-за покупки систем С-400 у России. Инициатива предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника Генштаба Турции. Кроме того, предлагается ввести ограничения в отношении стран, поставляющих оружие турецкой армии для военных операций в Сирии.

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