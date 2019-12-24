Турция напомнила России и США об обязательствах

США и Россия должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках решения проблемы сирийских курдов на границе с Турцией. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

«Мы координировали свою деятельность с американцами с одной стороны и с русскими с другой. Эта координация сейчас продолжается. (...) Мы выполнили соглашения, и другие стороны должны соблюдать соглашения», — подчеркнул глава Минобороны. Он напомнил, что во время операции «Источник мира» против курдов в отношении Анкары появлялось много дезинформации.

По словам Акара, расчищенный турецкими силами район в Сирии стал безопасным. В то же время к западу и востоку от так называемой зоны безопасности, созданной вдоль границы, все еще «остаются террористы, которых день и ночь преследуют наши друзья», добавил министр. К террористам Анкара причисляет членов курдских вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), под чьим контролем ранее и находился регион.

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18 декабря стало известно, что военнослужащие США вернулись на базы в Сирии, которые покинули из-за турецкой военной операции «Источник мира». Они укрепили свои позиции в нефтеносных районах на северо-востоке страны.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ. В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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