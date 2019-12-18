Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые они покинули в октябре из-за проведения турецкой операции «Источник мира». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Известно, что США укрепляются на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией и Ираком, где находятся нефтяные месторождения. Отмечается, что военные уже расположились на территории пяти баз в провинции Хасеке, где, кроме того, создают новые блокпосты около города Камышлы. Всего на данный момент американцы контролируют 11 баз в Сирии.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». После начала операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции во главе с США. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев.

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